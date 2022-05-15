+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Полиция прокомментировала сообщение об избиении девушки в Кемерове

0
Фото:  

Сотрудники правоохранительных органов рассказали журналисту AVOKADO об избиении молодой жительницы кузбасской столицы, о котором сообщалось ранее в соцсетях.

Пользователи Сети сообщили о том, что в одном из кемеровских дворов нетрезвые "малолетние" серьезно травмировали девушку. По данным полиции, сигнал о конфликте во дворе общежития на бульваре Строителей поступил накануне, 14 мая, около 00:30. На место происшествия прибыли правоохранители и "скорая". Выяснилось, что участники конфликта являются совершеннолетними. Все они были установлены и опрошены.

– 20-летней девушке медицинская помощь оказана на месте. Стороны отказались от взаимных претензий, – сообщили корреспонденту AVOKADO в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас проводится проверка. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/36314

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined