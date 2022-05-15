Полиция прокомментировала сообщение об избиении девушки в Кемерове

Пользователи Сети сообщили о том, что в одном из кемеровских дворов нетрезвые "малолетние" серьезно травмировали девушку. По данным полиции, сигнал о конфликте во дворе общежития на бульваре Строителей поступил накануне, 14 мая, около 00:30. На место происшествия прибыли правоохранители и "скорая". Выяснилось, что участники конфликта являются совершеннолетними. Все они были установлены и опрошены.
– 20-летней девушке медицинская помощь оказана на месте. Стороны отказались от взаимных претензий, – сообщили корреспонденту AVOKADO в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.
Сейчас проводится проверка. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
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