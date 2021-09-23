Полиция прокомментировала сообщение о вооруженных людях на улице Новокузнецка

Как сообщили редакции AVOKADO в ГУ МВД по Кемеровской области, в отдел полиции в Новокузнецке обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что заметила во дворе дома по улице Новобайдаевская двух молодых людей. По ее словам, один из них был вооружен.

- Со слов новокузнечанки сотрудники полиции составили ориентировку, - говорится в сообщении ГУ МВД.

В настоящий момент правоохранители проводят проверку данной информации. Отмечается, что аналогичных сигналов о вооруженных людях в полицию не поступало.

Напомним, ранее жители Новокузнецка стали распространять сведения о двух мужчинах, которые якобы были вооружены автоматом.