Полиция прокомментировала ночной инцидент со стрельбой в Кемерове

Правоохранители подтвердили, что накануне ночью сигнал о конфликте на одной из улиц Кемерова действительно поступал. События разворачивались в микрорайоне Южный и для выяснения обстоятельств на место выдвинулся ближайший наряд полиции.

- Участников инцидента ни на улице, ни в близлежащих дворах не оказалось. В дежурную часть также не поступало информации о гражданах, получивших возможные травм, - рассказали в ведомстве.

Несмотря на это, разбирательство по данному инциденту продолжается.

Напомним, ранее редакция AVOKADO писала о стрельбе, которую зафиксировали кемеровчане во время ночной потасовки неизвестных граждан.