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Полиция прокомментировала нападение вандалов на набережную в Кемерове

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Сотрудники УМВД по городу Кемерово сообщили редакции AVOKADO подробности погрома, который неизвестные устроили на набережной в Кировском районе.

Из сообщения следует, что утром в 7:00 по местному времени к стражам порядка обратилась горожанка. Женщина рассказала сотрудникам органов о вандалах, которые нанесли урон набережной в Кировском районе кузбасской столицы.


Она отметила, что неизвестные повредили несколько урн на городском объекте. После заявления для разбирательств на место выдвинулись силовики.


По факту разрушений проводится проверка, устанавливаются очевидцы и свидетели произошедшего. Граждане, которые обладают информацией о злодеянии земляков, могут рассказать полезные сведения полицейским по номерам: 391-711, 25-61-00 или 02.

Да!
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