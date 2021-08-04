Полиция прокомментировала лобовое ДТП на кузбасской трассе

Судя по видео, автомобилист нарушил правила ПДД. Так, водитель Nissan на высокой скорости двигался по полосе встречного движения, в результате чего спровоцировал столкновение с транспортом. Авария произошла на 95-м километре автодороги "Кемерово-Новокузнецк", отметили в ГИБДД Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что вторым участником ДТП стал владелец Hyundai. При этом в аварии никто не пострадал. В настоящий момент стражи порядка по факту произошедшего организовали проверку.