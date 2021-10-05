Полиция прокомментировала избиение ребенка на АЗС в Кемерове

Согласно сообщению в СМИ, на АЗС в Кемерове пришел мальчик, который попросил помощи и рассказал, что потерялся. Сотрудники заправки связались с его родителями. Приехавший за ребенком мужчина отвез его подальше и стал наносить удары, после чего в ситуацию вмешались очевидцы, которые вызвали полицию. До приезда правоохранителей мужчине все же удалось скрыться.

По данным ГУ МВД по Кемеровской области, руку на ребенка поднял его 41-летний отчим. С ним провели беседу инспекторы ПДН. После инцидента мать мальчика получила направление на обследование пострадавшего в медучреждении. По результатам освидетельствования будет принято решение в соответствии с законом. Семья поставлена на контроль.



В настоящее время сотрудник полиции продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.