Полиция прокомментировала избиение ребенка на АЗС в Кемерове

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На одной из заправок в кузбасской столице очевидцы заметили мужчину, избивающего ребенка. Инцидент прокомментировали в ГУ МВД по региону.

Согласно сообщению в СМИ, на АЗС в Кемерове пришел мальчик, который попросил помощи и рассказал, что потерялся. Сотрудники заправки связались с его родителями. Приехавший за ребенком мужчина отвез его подальше и стал наносить удары, после чего в ситуацию вмешались очевидцы, которые вызвали полицию. До приезда правоохранителей мужчине все же удалось скрыться.


По данным ГУ МВД по Кемеровской области, руку на ребенка поднял его 41-летний отчим. С ним провели беседу инспекторы ПДН. После инцидента мать мальчика получила направление на обследование пострадавшего в медучреждении. По результатам освидетельствования будет принято решение в соответствии с законом. Семья поставлена на контроль.


В настоящее время сотрудник полиции продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

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