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Полиция прокомментировала инцидент с лазающим по балконам наркоманом в Новокузнецке

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В ГУ МВД по Кузбассу журналисту AVOKADO раскрыли подробности инцидента с трюкачом, что на глазах у прохожих исполнил "опасный номер" с балкона квартиры девятиэтажки. На землю мужчину спустили спасатели.

По информации стражей закона, в дежурную часть отдела полиции "Новоильинский" УМВД России по Новокузнецку в четверг, 4 августа, поступил сигнал от местных жителей. По словам очевидцев, неизвестный мужчина перемещался по балконам многоэтажного дома по улице Запсибовцев, 16 с 9 на 6 этаж. После звонка к девятиэтажке съехались правоохранители, спасатели и медики.

Спасатели сняли гражданина с 6 этажа. Мужчина, имеющий явные признаки наркотического опьянения, не смог сообщить сотрудникам полиции никаких данных ни о себе, ни о мотивах своих действий, уточнили AVOKADO в ведомстве.

В результате бригада скорой доставила экстримала в специализированное медицинское учреждение.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Да!
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