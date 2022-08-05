Полиция прокомментировала инцидент с лазающим по балконам наркоманом в Новокузнецке

По информации стражей закона, в дежурную часть отдела полиции "Новоильинский" УМВД России по Новокузнецку в четверг, 4 августа, поступил сигнал от местных жителей. По словам очевидцев, неизвестный мужчина перемещался по балконам многоэтажного дома по улице Запсибовцев, 16 с 9 на 6 этаж. После звонка к девятиэтажке съехались правоохранители, спасатели и медики.

– Спасатели сняли гражданина с 6 этажа. Мужчина, имеющий явные признаки наркотического опьянения, не смог сообщить сотрудникам полиции никаких данных ни о себе, ни о мотивах своих действий, – уточнили AVOKADO в ведомстве.

В результате бригада скорой доставила экстримала в специализированное медицинское учреждение.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.