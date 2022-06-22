Полиция прокомментировала дебош пьяного пассажира в кемеровском трамвае

В кузбасской полиции журналисту AVOKADO сообщили, что сигнал о дебоше в кемеровском трамвае №5 поступил в ведомство во вторник, 22 июня, в 22:15 по местному времени. Как оказалось, пассажир вагона устроил скандал и в порыве гнева разбил стекло входной двери транспортного средства. Прибывшие на место стражи закона задержали 26-летнего пьяного мужчину.

– Пассажиры трамвая пояснили, что он вел себя неадекватно, высказывался в адрес окружающих нецензурной бранью, а в ответ на замечания проявлял еще большую агрессию, в результате, размахивая руками, он разбил стекло входной двери, – уточнили в ГУ МВД.

Сейчас на нарушителя составлен протокол по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". Санкции данной статьи предусматривают в качестве наказания до 2 000 рублей штрафа или до 15 суток ареста. Все материалы в ближайшее время изучит суд, который и определит наказание задержанному.

К слову, теперь горожанину придется рассчитаться и с электротранспортной компанией, которая сочла нанесенный трамваю ущерб значительным.