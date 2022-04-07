Полиция присоединилась к поискам ребенка в Кемерове

Кемеровские полицейские ищут пропавшего без вести 12-летнего Данила Мяуса. Подросток ушел из дома днем 6 апреля и не вернулся. На вид мальчику 13 лет, волосы русые, стрижка короткая.

Подросток ростом 160 сантиметров был одет в синюю куртку, спортивные штаны, вязаную черную шапку, черные ботинки. С собой у мальчика была большая спортивная сумка оливкового цвета, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Полицейские просят граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить об этом по телефонам в Кемерове: 8-(384-2)- 39-17-15, 32-10-55 либо "02" ("102" с мобильного телефона). Анонимность гарантируется!

Ранее поиски юного кемеровчанина начали волонтеры.