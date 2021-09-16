Полиция предупредила российских водителей о новых санкциях

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ГИБДД России ужесточила наказание за установку предметов, ограничивающих обзор водителю

Автомобилисты начали жаловаться на новые санкции, связанные с запретом на установку автомобильных шторок и каркасных сеток на передние стекла.


Ограничения, которые начали вводиться весной этого года, основаны на регламенте Таможенного союза и ПДД. Согласно этим документам, в машине нельзя устанавливать предметы, ограничивающие обзор водителю. За пренебрежение этим запретом, водитель мог получить предупреждение или штраф 500 рублей, однако сейчас сообщается об ужесточении наказания.

–За подобное нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Инспектор имеет право изъять неправильно установленные шторки на месте остановки водителя, а если их снять невозможно, то сотрудник выдаст требование, согласно которому у водителя будет 10 дней для их устранения, – приводит цитату представителя ГИБДД издание.

Полицейские обращают внимание на то, если в течение 10 дней сетки или шторки не будут сняты, то регистрация автомобиля будет остановлена, а номера «скручены», сообщает Autonews.

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