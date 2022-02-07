Полиция попросила помощи в розыске пропавшего два года назад новокузнечанина

Согласно официальной информации, Терехин Олег Анатольевич, родившийся 5 сентября 1961 года, ушел из дома в Новокузнецке 1 января 2020 года и не вернулся. Местонахождение мужчины остается неизвестным до настоящего времени.

На вид пропавшему 65 лет, рост около 160 сантиметров. Телосложение худощавое, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Полицейские просят граждан, владеющих информацией о месте нахождения разыскиваемого, сообщить об этом по телефонам: 8-(3843)-874-14-93, 574-598 или "02" ("102" - с мобильного телефона).

Анонимность гарантируется.