Полиция опровергла информацию о сбитом в Новокузнецке ребенке

Согласно данным правоохранителей, утром на пересечении улиц Кутузова и Сеченова наезда не пешехода совершено не было. Как выяснилось, школьник намеревался перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, однако увидел приближающуюся на большой скорости машину. Мальчик отпрыгнул от дороги и ударился ногой о бордюр.

Напомним, ранее очевидцы сообщили об аварии с участием пешехода и опубликовали видео произошедшего. По их словам, сбитого ребенка с места аварии госпитализировали медики.