Полиция обнаружила погибшими 14 пропавших кузбассовцев

По официальным данным, в июне 2022 года полиция разыскивала 644 кузбассовцев, пропавших без вести. Живыми найдены 609 человек, еще 14 граждан были обнаружены погибшими. Продолжаются поиски еще 21 жителя региона.

Всего с начала текущего года в розыске находились 2 879 кузбассовцев, из которых 2 780 найдены живыми, 62 – погибшими. Остаются пропавшими 37 человек. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Ранее статистику по поискам людей в Кузбассе обнародовали волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".