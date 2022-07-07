Полиция обнаружила погибшими 14 пропавших кузбассовцев

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Более десяти жителей Кемеровской области были найдены мертвыми за месяц.

По официальным данным, в июне 2022 года полиция разыскивала 644 кузбассовцев, пропавших без вести. Живыми найдены 609 человек, еще 14 граждан были обнаружены погибшими. Продолжаются поиски еще 21 жителя региона.


Всего с начала текущего года в розыске находились 2 879 кузбассовцев, из которых 2 780 найдены живыми, 62 – погибшими. Остаются пропавшими 37 человек. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


Ранее статистику по поискам людей в Кузбассе обнародовали волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".

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