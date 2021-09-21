Полиция объявила в розыск 82-летнюю кемеровчанку с потерей памяти

82-летняя Тамара Федоровна Гордеева исчезла из дома престарелых в областном центре 19 июля. К ее поискам уже приступили сотрудники полиции. Отмечается, что местная жительница имеет проблемы с памятью, отзывается на имя Тамара.

Приметы пропавшей: рост около 165 см, волосы короткие седые. В день пропажи была одета в черно-белое платье, резиновые тапки-"шлепанцы".

Люди, которые что-то знают о судьбе пропавшей, могут анонимно сообщить информацию правоохранителям по номерам: 8-(3842)-39-17-11, 39-17-12, 39-17-13, 38-18-30 или "02" ("102" – с мобильного), указали в ГУ МВД по Кузбассу.