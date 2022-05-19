Полиция объявила о поисках пропавшего в январе кузбассовца

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Исчезнувший несколько месяцев мужчина разыскивается правоохранителями в Кемеровской области.

Сообщается, что Кореневский Александр Александрович, родившийся 1 сентября 1987 года, пропал в Анжеро-Судженске. С января 2022 года его местонахождение остается неизвестным.


Рост пропавшего составляет около 160 сантиметров, телосложение худощавое. Волосы короткие темные, глаза голубые узкие, следует из ориентировки ГУ МВД России по Кемеровской области.


Полицейские просят граждан, располагающих сведениями о месте нахождения разыскиваемого, сообщить об этом по телефонам: 8-(384-53)-6-46-45 или "02" ("102" - с мобильного). Анонимность гарантируется.

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