В одном из магазинов Новокузнецка продавались солнезащитные очки, которые являлись контрафактными. Цена была занижена, а изображение логотипа известной фирмы не соответствовало оригиналу.

Во время проверок правоохранительными органами, владелец не предоставил документов на право продажи, сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

Всего у продавца изъяли семь пар очков.

На предпринимателя составили протокол за "Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)". Ему грозит наложение административного штрафа.