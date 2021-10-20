Полиция нашла пропавшую в Кемерове девочку-подростка

Информация о местонахождении 16-летней жительницы областного центра была неизвестна с 9 октября. Спустя более чем неделю поиски несовершеннолетней оказались завершены, заявили в минувший вторник, 19 октября, местные стражи закона.

– Оперативники уголовного розыска сегодня установили местонахождение несовершеннолетней на территории города Кемерово. Она жива, противоправных деяний в отношении нее не совершалось, – прокомментировали в ГУ МВД по Кузбассу.

Согласно данным от полиции, из дома в городе Кемерово девочка отправилась в Березовский, где расположено учебное заведение. Правда на занятия студентке попасть не удалось, о чем преподаватели сообщили родительнице ученицы. На телефонные звонки дочь не отвечала.

В настоящий момент устанавливаются причины ее исчезновения.