Полиция нашла пропавшую в Кемерове девочку-подростка

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Исчезнувшая более недели назад студента из кузбасской столицы обнаружена живой. Об этом сообщили правоохранители.

Информация о местонахождении 16-летней жительницы областного центра была неизвестна с 9 октября. Спустя более чем неделю поиски несовершеннолетней оказались завершены, заявили в минувший вторник, 19 октября, местные стражи закона.

– Оперативники уголовного розыска сегодня установили местонахождение несовершеннолетней на территории города Кемерово. Она жива, противоправных деяний в отношении нее не совершалось, – прокомментировали в ГУ МВД по Кузбассу.

Согласно данным от полиции, из дома в городе Кемерово девочка отправилась в Березовский, где расположено учебное заведение. Правда на занятия студентке попасть не удалось, о чем преподаватели сообщили родительнице ученицы. На телефонные звонки дочь не отвечала.


В настоящий момент устанавливаются причины ее исчезновения.

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