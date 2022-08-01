Полиция начала проверку после падения маленького кузбассовца из окна

В социальных сетях появились сообщения о том, что в Ленинске-Кузнецком произошел несчастный случай с маленьким ребенком: он выпал из окна. В полиции региона рассказали, что сигнал о происшествии был получен из медучреждения, куда был доставлен пострадавший мальчик.

Выяснилось, что малыш, возрастом один год и 10 месяцев, находился с мамой на кухне. Женщина отвлеклась на приготовление пищи, а ребенок залез на подоконник и облокотился на москитную сетку. Конструкция не выдержала, и мальчик выпал из окна третьего этажа, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас по факту инцидента проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.