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Полиция начала проверку после падения маленького кузбассовца из окна

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Правоохранители в Кемеровской области рассказали о пострадавшем от падения с высоты мальчике.

В социальных сетях появились сообщения о том, что в Ленинске-Кузнецком произошел несчастный случай с маленьким ребенком: он выпал из окна. В полиции региона рассказали, что сигнал о происшествии был получен из медучреждения, куда был доставлен пострадавший мальчик.


Выяснилось, что малыш, возрастом один год и 10 месяцев, находился с мамой на кухне. Женщина отвлеклась на приготовление пищи, а ребенок залез на подоконник и облокотился на москитную сетку. Конструкция не выдержала, и мальчик выпал из окна третьего этажа, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


Сейчас по факту инцидента проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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