Полиция начала проверку после избиения школьницы посреди пустыря в Кузбассе

В Ленинске-Кузнецком на 15-летнюю школьницу напали две девушки 14-ти и 16-ти лет. Они вывели жертву на безлюдный пустырь, чтобы избить. Очевидцы снимали, как несовершеннолетние по очереди наносили удары по лицу и телу ногами и руками. Злоумышленницы также жестко держали жертву за волосы. Как оказалось, мать избитой после инцидента обратилась в полицию.

– Полицейские выяснили, что травмы школьница получила в результате конфликта с двумя сверстницами. Поводом для него послужила якобы когда-то произнесенная 15-летней горожанкой оскорбительная фраза, – сообщили корреспонденту AVOKADO в МВД России по Кузбассу.

В настоящий момент Инспекторы по делам несовершеннолетних уже установили и опросили всех участников потасовки. Обидчицы поставлены на профилактический учет в полиции. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Что касается пострадавшей, то та направлена на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления тяжести причиненного вреда здоровью. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.