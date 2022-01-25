Полиция начала проверку после инцидента с памятником у кемеровского вокзала

Установлено, что вечером 23 января четверо подростков находились на привокзальной площади в Кемерове. Один из несовершеннолетних залез на паровоз, а остальные остались внизу и запечатлели действия товарища на видео, позднее попавшее в Сеть.
"Информация о попытке повредить монумент, установленный перед железнодорожным вокзалом города Кемерово, не соответствует действительности. Повреждений памятника нет", ‒ сообщают в пресс-службе Кузбасского ЛУ МВД России.
Личности участников происшествия устанавливаются транспортной полицией.
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