Полиция начала проверку по факту стрельбы в 12-летнего новокузнечанина

Как сообщили корреспонденту AVOKADO в ГУ МВД России по Кузбассу, 9 августа текущего года в полицию Новокузнецка поступило заявление от горожанки. Женщина потребовала привлечь к ответственности неизвестного, который причинил телесные повреждения ее 12-летнему сыну.

Выяснилось, что мальчик гулял с друзьями во дворе одного из домов на проспекте Шахтеров, когда почувствовал боль в спине. На одежде юного новокузнечанина появилась кровь. По предварительным данным, подростка ранили из пневматического оружия.

Сейчас полиция проводит проверку. Подростка направили на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.



Полицейские просят граждан, которым что-либо известно об обстоятельствах инцидента и причастных к нему лицах, сообщить об этом в дежурную часть отдела полиции "Новобайдаевский" УМВД России по Новокузнецку по телефону: 8 (3843)34-14-59, 8-951-165-55-72 или "02" ("102" с мобильного телефона).

Ранее снимками с места происшествия поделились в социальных сетях новокузнечане. Силовики раскрыли некоторые детали инцидента журналисту AVOKADO.