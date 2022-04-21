Полиция начала проверку по факту массовых жалоб на соседа в Кузбассе

Недавно в соцсетях появилась информация, что один из жителей Калтана держит в страхе целый подъезд.

Мужчина устраивает дебош, пиная двери, бьет молотком, кидается с ножом, нападает с арматурой, угрожает, оплевывает двери, пишет гадости на стенах.

Жилец этого дома обратился в полицию и, как передает "МК" в Кузбассе, там на этого мужчину уже неоднократно поступали жалобы.

Сейчас в отношении 45-летнего калтанца началась проверка.

– Установлено, что мужчина, злоупотребляющий спиртными напитками, неоднократно вступал в конфликты с соседями, – сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее жители Калтана пожаловались на неугодного соседа.