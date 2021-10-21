Полиция начала поиски пропавшего без вести кузбассовца

В Киселевке ищут Марадудина Сергея Александровича 1983 года рождения, который 15 октября вышел из дома и не вернулся. До сих пор данных о его месте пребывания нет.

Приметы: на вид 35-40 лет, рост около 170 см, телосложение среднее, волосы темно-русые короткие.

Последний раз киселевчанина видели в куртке-олимпийке черного цвета с узорами бордового цвета, синих джинсах, куртке-пуховике болотного цвета, шапке болотного цвета с белой полосой на отвороте, темных кроссовках.

Анонимно рассказать имеющуюся о пропавшем информацию можно

по телефонам 8-(38464)-2-19-35 либо 02 (102 с мобильного).