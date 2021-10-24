Полиция Кузбасса сообщила подробности серьезного столкновения грузовиков и Cadillac

Очевидцы опубликовали в социальных сетях кадры с места аварии, произошедшей на трассе Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий. Судя по снимкам, всего друг за другом столкнулись три автомобиля: лесовоз, грузовик и легковая иномарка. Две последние машины получили значительные повреждения.

Как сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области, на участке, где произошла авария, ведутся ремонтные работы, из-за чего движение в обе стороны проходит по одной полосе. По предварительным данным, водитель лесовоза остановился, чтобы пропустить встречное движение, и в этот момент в него врезался попутный грузовик, с которым, в свою очередь столкнулся Cadillac Escalade.

Среди пострадавших оказались 33-летний водитель грузовика, 39-летний водитель дорогой иномарки, а также две его пассажирки в возрасте 40 и 41 года. Все они получили травмы различной степени тяжести и с места аварии были госпитализированы.