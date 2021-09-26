Полиция Кузбасса сообщила подробности о троих погибших в ДТП молодых людях и пострадавших

Как сообщается, авария произошла накануне ночью на улице Аэродромной в городе Белово. Участниками ДТП стали два легковых автомобиля, столкнувшихся лоб в лоб: Lada "Приора" и ВАЗ-2114.

В результате на месте происшествия скончался 22-летний водитель ВАЗ, а также две девушки в возрасте 19 и 20 лет, которые находились в этой же машине. Помимо этого, различные травмы получили пять человек: водитель и пассажиры Lada. Отмечается, что в числе пострадавших двое детей.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП.

Ранее редакция AVOKADO публиковала фотографии (18+), которые были сделаны на месте аварии.