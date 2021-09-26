Полиция Кузбасса сообщила подробности о троих погибших в ДТП молодых людях и пострадавших

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В ГУ МВД по Кемеровской области раскрыли некоторые подробности смертельного ДТП, произошедшего в Белове. В результате аварии погибли молодой человек и две девушки, еще несколько человек попали в больницу.

Как сообщается, авария произошла накануне ночью на улице Аэродромной в городе Белово. Участниками ДТП стали два легковых автомобиля, столкнувшихся лоб в лоб: Lada "Приора" и ВАЗ-2114.

В результате на месте происшествия скончался 22-летний водитель ВАЗ, а также две девушки в возрасте 19 и 20 лет, которые находились в этой же машине. Помимо этого, различные травмы получили пять человек: водитель и пассажиры Lada. Отмечается, что в числе пострадавших двое детей.


В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП.


Ранее редакция AVOKADO публиковала фотографии (18+), которые были сделаны на месте аварии.

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