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Полиция Кузбасса сообщила о шести пострадавших в ДТП с автобусом

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Правоохранители раскрыли информацию о серьезной автоаварии в одном из городов Кемеровской области.

Согласно официальной информации, ДТП случилось вечером 6 августа на проспекте Шахтеров в Прокопьевске. Предварительно установлено, что водитель ВАЗ-2112, выезжая с "кольца", не справился с управлением, вследствие чего столкнулся на встречной полосе с автобусом ПАЗ.

‒ В результате ДТП травмы получили водитель отечественного автомобиля и пять его пассажиров, в том числе 7-летний ребенок, ‒ сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

В маршрутном такси находились только водитель и кондуктор, которые травм не получили. Сейчас полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства ДТП.


Ранее кадрами с места происшествия поделились прокопчане, которые также рассказали о предполагаемом состоянии пострадавших.

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