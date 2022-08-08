Полиция Кузбасса сообщила о шести пострадавших в ДТП с автобусом

Согласно официальной информации, ДТП случилось вечером 6 августа на проспекте Шахтеров в Прокопьевске. Предварительно установлено, что водитель ВАЗ-2112, выезжая с "кольца", не справился с управлением, вследствие чего столкнулся на встречной полосе с автобусом ПАЗ.

‒ В результате ДТП травмы получили водитель отечественного автомобиля и пять его пассажиров, в том числе 7-летний ребенок, ‒ сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

В маршрутном такси находились только водитель и кондуктор, которые травм не получили. Сейчас полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства ДТП.

Ранее кадрами с места происшествия поделились прокопчане, которые также рассказали о предполагаемом состоянии пострадавших.