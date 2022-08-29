Полиция Кузбасса прокомментировала снятое на камеру избиение девушки в салоне авто

В Сети появилось видео, на которое, по словам интернет-пользователя, попала драка между мужчиной и женщиной в городе Белово. Автор публикации утверждает, что неизвестный в салоне авто причинял телесные повреждения своей оппонентке.

На опубликованных в сообществе во "ВКонтакте" кадрах видно, что в транспортном средстве, действительно, кто-то машет кулаками.

Согласно данным полиции, информация о подобном конфликте в ведомство не поступала. По факту появления в Сети материалов стражи закона организовали проверку и сейчас устанавливают участников, а также обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством, прокомментировали AVOKADO в ГУ МВД по Кузбассу.