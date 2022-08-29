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Полиция Кузбасса прокомментировала снятое на камеру избиение девушки в салоне авто

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Фото:  

В пресс-службе ГУ МВД по Кузбассу корреспонденту AVOKADO прокомментировали видео, на котором неизвестный на глазах у людей жестоко избил девушку в салоне авто. По данным очевидцев, инцидент произошел в городе Белово.

В Сети появилось видео, на которое, по словам интернет-пользователя, попала драка между мужчиной и женщиной в городе Белово. Автор публикации утверждает, что неизвестный в салоне авто причинял телесные повреждения своей оппонентке.


На опубликованных в сообществе во "ВКонтакте" кадрах видно, что в транспортном средстве, действительно, кто-то машет кулаками.


Согласно данным полиции, информация о подобном конфликте в ведомство не поступала. По факту появления в Сети материалов стражи закона организовали проверку и сейчас устанавливают участников, а также обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством, прокомментировали AVOKADO в ГУ МВД по Кузбассу.

Фото: ВКонтакте / "ТИПИЧНОЕ БЕЛОВО"

Да!
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