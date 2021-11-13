Полиция Кузбасса объявила о розыске подозреваемого в особо тяжком преступлении

Сегодня, 13 ноября, полиция опубликовала ориентировку на розыск человека. Сообщается, что мужчину подозревают в совершении особо тяжкого преступления на территории Новосибирска.
– Граждан, владеющих информации о месте нахождения разыскиваемого или опознавших его по фотографии, правоохранители просят сообщить об этом по телефонам в Кемерове 8-(3842)-32-72-52, 8-(3842)-32-71-41. Анонимность гарантируется! – сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.
Новосибирские правоохранители уточнили, что преступление, в котором подозревают мужчину, было совершено в ночь на 21 октября 2021 года в Ленинском районе Новосибирска. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России по Новосибирской области сообщает VSE42.
Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области
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