Полиция Кузбасса объявила о розыске подозреваемого в особо тяжком преступлении

0
Фото:  

Правоохранители Кемеровской области сообщили о розыске мужчины, которого подозревают в совершении особо тяжкого преступления.

Сегодня, 13 ноября, полиция опубликовала ориентировку на розыск человека. Сообщается, что мужчину подозревают в совершении особо тяжкого преступления на территории Новосибирска.

– Граждан, владеющих информации о месте нахождения разыскиваемого или опознавших его по фотографии, правоохранители просят сообщить об этом по телефонам в Кемерове 8-(3842)-32-72-52, 8-(3842)-32-71-41. Анонимность гарантируется! – сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Новосибирские правоохранители уточнили, что преступление, в котором подозревают мужчину, было совершено в ночь на 21 октября 2021 года в Ленинском районе Новосибирска. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России по Новосибирской области сообщает VSE42.

Фото:  
Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30985

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined