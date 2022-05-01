Полиция Кузбасса напомнила о штрафах за разведение костров

Полиция Кузбасса поспешила напомнить местным жителям о запрете на разведение костров.
Сухая и ветреная погода способствует высокой пожароопасности, в связи с чем введены ограничения в использовании мангалов и других приспособлений.
— Полиция напоминает, что с 15 апреля до 1 июня в регионе введен особый противопожарный режим, — говорится в сообщении.
Также представители ведомства указали и на штрафы за нарушение:
- для граждан — до 4 000 рублей
- для должностных лиц — до 30 000 рублей
- для юридических лиц — до 400 000 рублей
Также за отдельные нарушения предусмотрена и уголовная ответственность.
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