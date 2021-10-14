Полиция Кузбасса начала поиски пропавшей неделю назад школьницы

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Сотрудники ГУ МВД по Кемеровской области приступили к поискам девочки-подростка, которая без вести пропала около недели назад.

Согласно данным правоохранителей, 15-летняя Татьяна Борисова из города Прокопьевска ушла из дома утром 8 октября. Несколько дней ее мать пыталась искать своего ребенка самостоятельно, однако ее усилия ни к чему не привели. После этого женщина обратилась в полицию.


Пропавшая школьница ростом 156 сантиметров, худощавого телосложения с зелеными глазами и длинными светло-русыми волосами. До исчезновения была одета в темно-синюю трикотажную кофту, черный болоньевый жилет на молнии и такого же цвета спортивные брюки, кроссовки. С собой у нее был рюкзак темно-синего цвета.


Любую информацию о местонахождении подростка можно сообщить по телефонам в Прокопьевске: 8-(38466)-2-10-08, 2-25-83 либо «02» («102» с мобильного телефона).

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