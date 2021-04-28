Полиция Кузбасса начала поиски пропавшей две недели назад женщины

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57-летняя жительница Березовского, нуждающаяся в медпомощи, пропала без вести.

По информации областного ГУ МВД, в городе Березовский пропала Людмила Мусина, родившаяся 17 августа 1963 года. Отмечается, что горожанка покинула дом утром 13 апреля и не вернулась.


Приметы пропавшей: рост 155-160 см, полное телосложение, круглое лицо, темно-русые кудрявые волосы, зелено-карие глаза. На момент исчезновения на ней были светло-молочная ветровка, темный свитер, серое трикотажное платье, красно-бордовая вязаная шапку, темно-коричневые ботинки. Сообщается, что женщина нуждается в помощи врачей.


Сообщить имеющиеся сведения о месте пребывания исчезнувшей можно по номерам 8-(384-45)-3-11-00 или 02.

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