Полиция Кемерова сообщила подробности задержания агрессивной несовершеннолетней

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В пресс-службе ГУ МВД по Кузбассу сообщили редакции AVOKADO о недавнем инциденте в Кемерове, во время которого была задержана несовершеннолетняя девушка.

Кузбасские правоохранители сообщили, что около многоэтажного дома № 40 по проспекту Октябрьскому в Кемерове после нескольких сигналов от местных жителей была задержана несовершеннолетняя. Горожане рассказали, что девушке на вид 16 лет, она была пьяна и вела себя агрессивно, набрасываясь на прохожих.


Прибывшие на место полицейские попросили нарушительницу порядка с явными признаками алкогольного опьянения прекратить противоправные действия, на что та ответила агрессией. В результате она была задержана с применением силы и наручников. Девушку доставили в отдел полиции, куда также был приглашен ее отце для разбирательства. В пресс-службе регионального ГУ МВД отметили, что подросток уже состоит на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних.


Обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото: Инцидент Кузбасс

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