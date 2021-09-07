Полиция и поисковики организовали масштабную операцию по поиску исчезнувших кузбасских школьниц

В Киселевске полицейские подняли весь личный состав в связи с исчезновением десятилетних Ульяны Дегтярь и Анастасии Феслер. По информации областного ГУ МВД, сейчас оперативники изучают записи с камер наблюдения, опрашивают свидетелей. На место отправилось руководство управления уголовного розыска и подразделения ПДН.

В то же время представители ПО "Лиза Алерт" сообщили в соцсетях, что в поисках детей нужна любая помощь.

— Мы очень нуждаемся в вашей помощи! Если у вас есть возможность передать или доставить в штаб поиска (г. Киселевск, ул. Панфилова 7): батарейки алкалиновые АА, питание для поисковиков, питьевую воду, аккумулятор 18650, скотч, цветной принтер (временно), большая просьба связаться с инфоргом поиска Веста (Надя) по телефону 89516146310, — написали волонтеры.

Кроме того, региональная прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела о пропаже школьниц, возбужденное областным СК.