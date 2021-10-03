Полиция и очевидец раскрыли подробности массовой драки в Кемерове

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Согласно данным правоохранительных органов, ночная драка, которая произошла в ночь на субботу в одном из районов Кемерова, началась из-за конфликта в баре.

Сигнал об инциденте поступил в полицию в 01:07, после чего на улицу Патриотов в Южном районе Кемерова прибыл экипаж стражей порядка. К этому моменту драка приобрела массовый характер.


Как оказалось, произошедшему предшествовал конфликт двух посетителей ночного заведения, который вскоре продолжился на улице. Один из очевидцев рассказал редакции AVOKADO, что зачинщиком и агрессором оказался один мужчина, который в момент инцидента был пьян и игнорировал просьбы успокоиться от своих товарищей, а после и требования сотрудников полиции.


В ГУ МВД по Кузбассу отметили, что в конечном итоге ситуацию удалось уладить и установить всех участников драки. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

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