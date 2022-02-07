Полиция и медики прибыли на место ДТП в центре Кемерова

Сегодня, утром 7 февраля, в центральном районе Кемерова произошло столкновение иномарок. Об этом журналисту AVOKADO рассказал читатель. По словам очевидца, ДТП с участием автомобилей Nissan и Reno произошло на пересечении улицы Николая Островского и улицы Кузбасской.

Судя по кадрам, сделанным читателем, Nissan врезался во французскую иномарку сзади. В результате столкновения Reno лишился бампера и почти съехал с проезжей части. Вся передняя часть Nissan оказалась разбита, в автомобиле сработала подушка безопасности. На снимках видны сотрудники ГИБДД и реанимация. Кроме того, очевидец сообщил, что рядом стоял автомобиль такси со включенной аварийной сигнализацией. Однако повреждений на нем, на первый взгляд, нет.

Корреспондент AVOKADO обратился в ОГИБДД Кемерово, где ему подтвердили факт аварии. Выяснением всех обстоятельств сейчас занимаются правоохранители.