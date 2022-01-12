Полиция более месяца не возбуждает уголовное дело после стрельбы у кемеровского клуба

Полицейские получили сигнал о перепалке в Центральном районе города Кемерово в начале декабря 2021 года. Заявитель объяснил силовикам, что пострадал от рук неизвестного, который выстрелил в него из травматического оружия.

В настоящий момент все участники конфликта установлены и опрошены. Однако уголовное дело по факту произошедшего не возбуждено из-за отсутствия результатов судебно-медицинской экспертизы.

Стражи закона отметили, что после получения заключения медиков будет проведена дополнительная проверка и принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.