Полиция более месяца не возбуждает уголовное дело после стрельбы у кемеровского клуба

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В Сети появилась информация о конфликте со стрельбой, который произошел в декабре минувшего года возле стен увеселительного заведения. Стражи закона рассказали корреспонденту AVOKADO о случившемся.

Полицейские получили сигнал о перепалке в Центральном районе города Кемерово в начале декабря 2021 года. Заявитель объяснил силовикам, что пострадал от рук неизвестного, который выстрелил в него из травматического оружия.


В настоящий момент все участники конфликта установлены и опрошены. Однако уголовное дело по факту произошедшего не возбуждено из-за отсутствия результатов судебно-медицинской экспертизы.


Стражи закона отметили, что после получения заключения медиков будет проведена дополнительная проверка и принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.


Да!
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