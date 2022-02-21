Полицейский внедорожник столкнулся с иномаркой в Кемерове

По данным стражей закона, авария с участием автомобиля полиции "УАЗ" произошла в областном центре на минувших выходных, 19 февраля, в районе улицы Гагарина, 111 около 17:10 по местному времени.

Установлено, что машина силовиков двигалась по улице Гагарина в сторону улицы Тухачевского. При выезде на пересечение с улицей 9 Января произошло столкновение с Toyota Avensis.

В результате ДТП никто из участников не пострадал, причинен материальный ущерб. В настоящий момент по факту произошедшего проводится административное расследование.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что водитель автомобиля Mercedes-Benz на "зебре" возле Шахтеров, 45 совершил наезд на 50-летнего мужчину. Он получила травмы. Подробности инцидента раскрыли в кемеровской ГИБДД.