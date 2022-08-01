Полицейский в Новокузнецке подстрелил пьяного мужчину

В Сети появилась информация, что на днях ночью Новоильинском районе Новокузнецка полицейский выстрелил в человека. Со слов очевидцев, инцидент произошел в Березовой роще.

Как уточнили в ГИБДД по Кузбассу, выстрел был произведен из табельного пистолета для успокоения пьяного дебошира. Силовики указали, что все произошло еще 31 июля, когда в отдел полиции "Новоильинский" обратились граждане с жалобой на нетрезвого водителя "Нивы", который разъезжал по городским дорогам. Как оказалось, в автомобиле находились четверо подвыпивших мужчин.

– Ведя себя агрессивно, используя нецензурную брань и крики, один из правонарушителей направился к полицейскому. Мужчина продолжал сокращать дистанцию, несмотря на требование прекратить движение и предупредительный выстрел, – прокомментировали в ведомстве.

В результате пуля попала в ногу. Тогда же автоинспекторы оказали потерпевшему необходимую помощь и вызвали медиков, а также следственно-оперативную группу.

По факту применения оружия организована проверка. Предварительно установлено, что действия правоохранителя являются правомерными. Параллельно с этим возбуждено и расследуется уголовное о применении насилия в отношении представителя власти.

На пьяного автомобилиста составлены протоколы за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, отсутствие документов, в том числе права управления транспортными средствами, нарушение правил применения ремней безопасности и отсутствие полиса автострахования.