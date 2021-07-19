Полицейский нанес новокузнечанину удар во время задержания

Соответствующая публикация накануне появилась в одном из крупнейших городских сообществ, освещающих новости Кузбасса в соцсетях. В ней же представлен текст и два видеоролика, на которых запечатлено «незаконное задержание» жителя Новокузнецка, при котором силовики применяли физическую силу и якобы планировали применить табельное оружие. По тексту также следует, что происшествие случилось вечером в субботу, 17 июля, во дворе дома, расположенного по улице Транспортная, 25.

Как предположили пользователи Сети, обратившие свое внимание на публикацию, задержание могло быть вполне правомерным. Аргументируя свою позицию, комментаторы указали на дворовой стол, на котором и могло вестись застолье. Соответствующую причину называет и один из полицейских, запечатленных в ролике. Однако нарушения, замеченные правоохранителями, не ограничиваются распитием спиртного в общественных местах: задержанные своим неповиновением нарушили и статью 19.3 КоАП РФ.

Тем не менее, причины для нанесения удара полицейским по лицу одного из нарушителей, которого в этот момент держали еще двое силовиков, не объясняются. Предполагается, что произошло это из-за оскорбления, высказанного новокузнечанином в отношении правоохранителя.

Удар, нанесенный полицейским, спровоцировал потасовку, в которой собравшиеся вокруг люди начали негативно высказываться в сторону правоохранителей, а также толкать их.