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"Полицейский" из Кузбасса обворовал знакомого ради выпивки

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Житель Анжеро-Судженска, притворившись сотрудником полиции, выманил у знакомого деньги.

Анжеросудженец, выдав себя за сотрудника правоохранительных органов, пришел к своему 55-летнему знакомому и под предлогом секретной операции попросил деньги.


По легенде тайного дела, "полицейскому" необходимо было поймать мошенника и переписать номера имеющихся в доме купюр.


Хозяин поверил в историю и, не узнав знакомого, отдал 4 000 рублей, а 19-летний псевдополицейский тут же скрылся. На похищенные деньги он купил алкоголь, передает ГУ МВД по Кемеровской области.


На молодого человека завели уголовное дело по статье "Грабеж". Ему грозит до семи лет лишения свободы.

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