Полицейские задержали повредившего стекло новокузнецкого автобуса мужчину

По данным областного МВД, разрушивший стекло автобуса мужчина ранее не был судим.

Отмечается, что у него изъяли охолощенный автомат.

Мужчина пояснил, что выстрелов не производил (такая информация ранее была в Сети), а разбил стекло стволом.

Он утверждает, что разрешительных документов для оружия при покупке в магазине не требовалось.



В данный момент проводится проверка произошедшего.

Автомат направлен на экспертизу.

Как сообщалось ранее, пользователи соцсетей рассказали о происшествии в Орджоникидзевском районе. По их словам, неизвестные обстреляли рейсовый автобус-гармошку, а водитель якобы погиб.