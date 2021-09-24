Полицейские задержали повредившего стекло новокузнецкого автобуса мужчину

По данным областного МВД, разрушивший стекло автобуса мужчина ранее не был судим.
Отмечается, что у него изъяли охолощенный автомат.
Мужчина пояснил, что выстрелов не производил (такая информация ранее была в Сети), а разбил стекло стволом.
Он утверждает, что разрешительных документов для оружия при покупке в магазине не требовалось.
В данный момент проводится проверка произошедшего.
Автомат направлен на экспертизу.
Как сообщалось ранее, пользователи соцсетей рассказали о происшествии в Орджоникидзевском районе. По их словам, неизвестные обстреляли рейсовый автобус-гармошку, а водитель якобы погиб.
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