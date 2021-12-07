Правоохранители получили жалобу на сайт, который рекламировал оказание интимных услуг за деньги. В связи с этим была проведена проверка, в результате которой силовики задержали женщин, занимавшихся незаконной деятельностью. Они оказывали интимные услуги на дому ‒ под эти цели были отданы три квартиры. Задержанные рассказали, что занялись проституцией недавно и не имели ранее проблем с законом.

Всего фигурантками административного дела стали пятеро жительниц Кемеровской области возрастом от 18 до 40 лет. В отношении них были составлены административные протоколы по ст. 6.11 КоАП РФ "Занятие проституцией", в соответствии с которым нарушительницам полагается штраф до 2 000 рублей, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кузбассу.

Сайт, на котором была размещена нелегальная реклама, проверят специалисты Роскомнадзора.