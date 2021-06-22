Полицейские задержали 280 кузбассовцев в ходе спецоперации

Организовать данное мероприятие распорядился генерал-лейтенанта полиции Кузбасса Игорь Иванов. Целью операции было предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, правонарушений, совершаемых в жилом секторе и общественных местах.

Спецгруппы проверяли по месту жительства лиц, состоящих на профилактическом учете. Так, 280 человек были доставлены в отделения полиции.

— Результатом проведенной работы стало пресечение около 1400 различных административных правонарушений, — рассказали в ГУ МВД Кузбасса.

В операции принимали участие также росгвардейы, народные дружинники, казаки, работники частных охранных организаций и члены общественных советов при территориальных ОВД.