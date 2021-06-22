+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Полицейские задержали 280 кузбассовцев в ходе спецоперации

0
Фото:  

В Кемеровской области сотрудники регионального ГУ МВД провели профилактическое мероприятие, в ходе которого задержали 280 подозреваемых в различных преступлениях и правонарушениях.

Организовать данное мероприятие распорядился генерал-лейтенанта полиции Кузбасса Игорь Иванов. Целью операции было предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, правонарушений, совершаемых в жилом секторе и общественных местах.


Спецгруппы проверяли по месту жительства лиц, состоящих на профилактическом учете. Так, 280 человек были доставлены в отделения полиции.

— Результатом проведенной работы стало пресечение около 1400 различных административных правонарушений, — рассказали в ГУ МВД Кузбасса.

В операции принимали участие также росгвардейы, народные дружинники, казаки, работники частных охранных организаций и члены общественных советов при территориальных ОВД.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/26257

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined