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Полицейские вернули кемеровчанке 9-летнего сына

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Малолетний ребенок пропал у женщины в Кемерове. Горожанка рассказала силовикам, что сын покинул дом и не вернулся в поздние часы.

Жительница кузбасской столицы около 17:00 обратилась к полицейским с просьбой отыскать ее 9-летнего сына, который ушел из дома и не вернулся.


Тогда стражи закона приступили к поискам мальчика. Сотрудники полиции с ориентировкой на ребенка обследовали дворы, детские площадки и улицы города. В результате в 21:00 одна из розыскных групп отыскала несовершеннолетнего в районе Октябрьского проспекта, около дома №53.

Малыш был передан своей матери, пояснили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

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