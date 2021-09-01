Полицейские вернули кемеровчанке 9-летнего сына

Жительница кузбасской столицы около 17:00 обратилась к полицейским с просьбой отыскать ее 9-летнего сына, который ушел из дома и не вернулся.

Тогда стражи закона приступили к поискам мальчика. Сотрудники полиции с ориентировкой на ребенка обследовали дворы, детские площадки и улицы города. В результате в 21:00 одна из розыскных групп отыскала несовершеннолетнего в районе Октябрьского проспекта, около дома №53.

Малыш был передан своей матери, пояснили в ГУ МВД России по Кемеровской области.