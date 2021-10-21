Полицейские в Новокузнецке нашли пропавших школьников в гаражах

Родители двух 12-летних школьников в Новокузнецке забили тревогу после того, как ребята не вернулись с прогулки домой. По факту обращения стражи закона развернули поисковые мероприятия.

– Ориентировки на без вести пропавших подростков были направлены всем нарядам полиции, задействованным в системе единой дислокации, – прокомментировали в ГУ МВД Кузбасса.

Подростков удалось отыскать на вторые сутки поисков. Пропавшие ребята находились на территории одного из гаражных кооперативов. В результате они были доставлены в отдел полиции, куда позже стражи закона вызвали родителей несовершеннолетних.

Противоправных деяний в отношении учеников не совершалось. Свое исчезновение они объяснили затяжной прогулкой по городу.

Сейчас один из школьников поставлен на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних. В отношении законного представителя второго полицейские составили протокол по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.