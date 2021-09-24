Полицейские в Ленинске-Кузнецком проводят проверку информации о вооруженном в районе детской поликлинике мужчине

По данным областного МВД, полицейские в ходе проверки соцсетей выявили публикацию с информацией о том, что в районе детской поликлиники города Ленинск-Кузнецкий находится мужчина в нетрезвом состоянии, держа в руках предмет, похожий на нож.

Полицейские оперативно выехали по адресу, но застать мужчину не получилось.

В МВД уточнили, что никто не пострадал.





Как сообщалось ранее, Информация о появлении мужчины с ножом на одной из улиц в Ленинске-Кузнецком появилась в сообществе "ВКонтакте".