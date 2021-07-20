Полицейские в Кузбассе остановили двух школьников-автомобилистов

При надзоре за дорожной ситуацией сотрудники ГИБДД на улице Таежной в поселке Шерегеш остановили два автомобиля. За рулем обоих машин ВАЗ находились несовершеннолетние водители. Одному из ребят – старшему – почти только исполнилось 16 лет, второму парню было 13. На место вызвали инспекторов ПДН и родителей юных горожан. Транспортные средства, на которых передвигались нарушители, изъяли и отвезли их на специализированную стоянку.

В отношении старшего водителя в присутствие его законных представителей сотрудники ГИБДД составили протокол по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления», за что ему грозит штраф, размер которого может составить 15 тысяч рублей. Из-за правонарушения, совершенного вторым автомобилистом, к ответственности были привлечены его родители: в отношении взрослых был составлен протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних».

Материалы, которые были собраны правоохранителями, уже направлены на комиссию по делам несовершеннолетних, отметили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Также уточняется, что полицейские провели профилактическую беседу с нарушителями, а также их родителями.