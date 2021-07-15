Полицейские сообщили о грядущем рейде в Кемерове

Рейды в Кемерове пройдут в ближайшую пятницу, 16 июля. Направлены они будут на предупреждение возникновения ДТП с участием малолетних пассажиров. В этой связи особое внимание правоохранители будут уделять тому, как именно водители перевозят несовершеннолетних. То есть используются ли автовладельцами необходимые для перевозки малолетних устройства.

- Все проводимые мероприятия будут направлены на популяризацию использования детских удерживающих устройств, на обеспечение безопасности юных пассажиров, а также на повышение культуры поведения всех участников дорожного движения, - уточнили в ОГИБДД Кемерова.

Также отмечается, что на патруль во все районы города будут направлены несколько экипажей ГИБДД, которые и проконтролируют соблюдение горожанами указанных требований к нахождению малолетних в транспорте.