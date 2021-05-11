Полицейские разыскали в Кузбассе почти 400 человек за апрель

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Полицейские в Кемеровской области приняли несколько сотен заявлений о пропаже горожан за апрель. ГУ МВД региона поделились итогами поисковых работ.

Исходя из данных, которые накануне опубликовали в пресс-службе главка полиции Кузбасса, известно, что в области к полицейским только за апрель поступило 416 заявлений о пропаже горожан, за год показатель составляет свыше тысячи обращений – 1 494.


Отмечается, что из тех, кто был объявлен в розыск в апреле, живыми найдены 387 человек, мертвыми полицейские обнаружили шестерых, поиски 23 еще продолжаются. Также уточняется, что погибшими горожан начали находить реже, за первый месяц весны - март - мертвыми из 357 пропавших были найдены 12 человек, живыми – 317.


Общая статистика, которая была составлена за прошедший период с 2021 года, гласит, что в розыске находились 1 494 человека, из которых 1 406 были найдены живыми, 40 – погибшими. Полицейские продолжают искать еще 49 жителей Кузбасса.


Помимо того, в полиции обратили внимание горожан на то, что сообщать силовикам о пропаже людей необходимо оперативно, также стоит больше информации подавать и о них сами: их внешность, круг общения, привычки, наклонности и обстоятельства, при которых они пропали.


Напомним, что ранее стало известно о том, что поисковики обнаружили погибшими семерых пропавших без вести кузбассовцев в апреле.

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