Полицейские рассказали о причинах лишения российского гражданства

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Представитель МВД, опрошенный журналистами ТАСС, перечислил причины, по которым жителя РФ могут лишить гражданства в стране. Нарушив законодательные требования, без российского гражданства с прошлого года остались почти 280 человек.

Стало известно, что люди, пребывающие в Россию из-за границы, могут быть лишены гражданства РФ из-за того, что на этапе подачи необходимых документов они внесли о себе те сведения, которые не соответствуют действительности. Помимо того, решение об отмене приобретения гражданства может быть принято, если гражданин не имел намерения нести обязанности, которые были установлены действующим законодательством России для граждан страны, а целью получения гражданства в России являлось осуществление деятельности, которая может представлять угрозу основам конституционного строя страны.


Также в полиции уточнили, что факт того, что определенный гражданин пользовался заведомо подложными документами или сообщил о себе заведомо ложную информацию устанавливается в судебном порядке.


Помимо того, представитель полиции отметил, что приобретенного гражданства с 2020 года по настоящее время лишили почти 280 человек, а всего гражданами России за указанный год стали более 656 тысяч человек.

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